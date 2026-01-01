Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами

Описание

Обладая максимальной высотой 166 см, монопод весит всего 500 грамм, в сложенном виде имеет компактный размер – всего 43 сантиметра и легко поместится в рюкзаке или сумке.

Пять секций ножек открываются быстро и легко с помощью водонепроницаемых и пыленепроницаемых цанговых замков. Таким образом, монопод устойчив к воздействию влаги, его можно использовать на мокром грунте и в воде.

Шестая верхняя секция фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима. Наличие клипсового зажима в верхней части позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки.

Широкая съемная резиновая опора надежно удерживает монопод на ровной или скользкой поверхности и позволяет комфортно менять угол наклона монопода без использования головы.

Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать комплектный металлический шип из нержавеющей стали.

Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Таким образом, на монопод вы можете установить любую голову.

Монопод комплектуется ремешком с затяжкой для запястья, который обеспечивает удобное и безопасное использование.

Технические характеристики комплекта: