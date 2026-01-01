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Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами
Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами

Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8324

Benro MSD36C SupaDupa монопод карбоновый с цангами – это легкий и портативный монопод, идеально подходящий для путешествующих фотографов и видеографов, снимающих спорт и дикую природу. Максимальная высота, см – 166 Допустимая нагрузка, кг – 40

Описание

Обладая максимальной высотой 166 см, монопод весит всего 500 грамм, в сложенном виде имеет компактный размер – всего 43 сантиметра и легко поместится в рюкзаке или сумке.

Пять секций ножек открываются быстро и легко с помощью водонепроницаемых и пыленепроницаемых цанговых замков. Таким образом, монопод устойчив к воздействию влаги, его можно использовать на мокром грунте и в воде.

Шестая верхняя секция фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима. Наличие клипсового зажима в верхней части позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки.

Широкая съемная резиновая опора надежно удерживает монопод на ровной или скользкой поверхности и позволяет комфортно менять угол наклона монопода без использования головы.

Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать комплектный металлический шип из нержавеющей стали.

Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Таким образом, на монопод вы можете установить любую голову.

Монопод комплектуется ремешком с затяжкой для запястья, который обеспечивает удобное и безопасное использование.

Технические характеристики комплекта:

  • Допустимая нагрузка, кг – 40
  • Минимальная высота, см – 43
  • Максимальная высота, см – 166
  • Вес, кг – 0,5
  • Материал - карбон

Комплектация

  • Монопод - 1шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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