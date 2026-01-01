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Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами
Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами

Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: MTG-0627

Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами.

Изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.
Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.
База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.
В базе установлен шар с блокирующим замком для точной настройки угла наклона камеры, для съемки динамичных движений или выравнивания кадра при съемке под низким углом.

Описание

Одним движением вы можете установить угол наклона на 90 градусов для вертикальной ориентации, что важно при съемке для мобильных приложений и социальных сетей.
Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.
Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.
Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке. 

Характеристики: 

  • Материал - Алюминий
  • Количество секций - 4
  • Максимальная высота, см - 175.5
  • Минимальная высота, см - 64
  • Безопасная нагрузка, кг - 12
  • Вес - 1,14 кг

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