Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами.

Описание

Одним движением вы можете установить угол наклона на 90 градусов для вертикальной ориентации, что важно при съемке для мобильных приложений и социальных сетей.

Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.

Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.

Характеристики: