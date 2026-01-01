Benro MCT28AF монопод-штатив Hi-Hat Connect алюминиевый с клипсами.

Одним движением вы можете установить угол наклона на 90 градусов для вертикальной ориентации, что важно при съемке для мобильных приложений и социальных сетей.
Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.
Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.
Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.
Характеристики:
- Материал - Алюминий
- Количество секций - 4
- Максимальная высота, см - 175.5
- Минимальная высота, см - 64
- Безопасная нагрузка, кг - 12
- Вес - 1,14 кг