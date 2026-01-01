Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Описание

Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода.

Пять секций монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

Адаптивная поворотная резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую голову.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Технические характеристики комплекта: