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Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8323

Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами – компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу. Максимальная высота, см – 191 Допустимая нагрузка, кг – 18

Описание

Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода.

Пять секций монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

Адаптивная поворотная резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую голову.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

 

Технические характеристики комплекта:

  • Допустимая нагрузка, кг – 18
  • Минимальная высота, см – 54
  • Максимальная высота, см – 191
  • Вес, кг – 0,8
  • Материал - алюминий

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.

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