Benro MAD49A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами

Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода.
Пять секций монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.
Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.
Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.
Адаптивная поворотная резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую голову.
В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось
уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).
Технические характеристики комплекта:
- Допустимая нагрузка, кг – 18
- Минимальная высота, см – 54
- Максимальная высота, см – 191
- Вес, кг – 0,8
- Материал - алюминий