images
images
images
images
images
images
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой
Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой

Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8063

Benro Hi-Hat Connect MCT38AFS4PRO монопод-штатив с видеоголовой – компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу. Максимальная высота, см – 186 Допустимая нагрузка, кг – 4

Описание

Компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу.

Изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.

Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.

База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.

Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.

Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S4Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Минимальная высота, см – 73
  • Максимальная высота, см – 186
  • Вес, кг – 2,3
  • Материал - алюминий

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Майкл Кенна
Майкл Кенна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.