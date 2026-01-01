Benro Hi-Hat Connect MCT28AFS2PRO монопод-штатив с видеоголовой

Компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу.
Изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.
Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.
База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.
Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.
Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.
Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.
Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.
Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Технические характеристики комплекта:
- Допустимая нагрузка, кг – 2,5
- Минимальная высота, см – 75
- Максимальная высота, см – 185
- Вес, кг – 1,81
- Материал - алюминий