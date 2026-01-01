Benro Hi-Hat Connect MCT28AFS2PRO монопод-штатив с видеоголовой

Описание

Компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу.

Изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.

Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.

База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.

Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.

Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики комплекта: