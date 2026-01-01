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Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой
Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой
Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой
Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой

Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8059

Benro Classic A49FDS4 монопод с видеоголовой – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Максимальная высота, см – 185 Допустимая нагрузка, кг – 4

Описание

Усовершенствованная конструкция клипс позволяет мгновенно установить монопод в рабочее положение и жестко зафиксировать каждую секцию монопода. 

Клипсовые зажимы – классический вид фиксации секций штатива или монопода. Многие операторы предпочитают именно такой вид зажимов за скорость и простоту использования.

Вы легко сможете переключиться на разные виды съемки, от низкодвижущихся объектов, например животных в естественной среде обитания, до съемки над толпой, например на концерте.

Пять секций монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях.

Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п.

Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.

Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах.

Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.

В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.

Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.

Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленные клипсы и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность видеомонопода.

Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.

Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и встроенным контрбалансом Benro S4 для системных и зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Наличие встроенного ступени контрбаланса позволяет использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 63
  • Максимальная высота, см – 185,2
  • В сложенном виде, см – 63
  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 1.9
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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