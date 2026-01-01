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Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой

Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8057

Benro Classic A48FDS4PRO монопод с видеоголовой – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Максимальная высота, см – 174 Допустимая нагрузка, кг – 4

Описание

Комплект Benro A48FDS4PRO - видеомонопод Benro A48FD и видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение.

Усовершенствованная конструкция клипс позволяет мгновенно установить монопод в рабочее положение и жестко зафиксировать каждую секцию монопода. 

Клипсовые зажимы – классический вид фиксации секций штатива или монопода. Многие операторы предпочитают именно такой вид зажимов за скорость и простоту использования.

Четыре секции монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.

В отличие от штатива, монопод занимает минимум места. Позволяет быстро менять локации. Компактный и удобный для походов, когда нет возможность взять с собой большой штатив.

Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях.

Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах.

Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.

В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.

Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.

База съемная, ее можно заменить на прилагаемую резиновую опору. Это актуально при использовании монопода на песке, сырой и мокрой земле.

Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.

Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 66
  • Максимальная высота, см – 174
  • В сложенном виде, см – 65
  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 2,1
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro A48FDS6PRO монопод Classic с видеоголовой/алюминиевый с клипсами. 

Комплект Benro A48FDS6PRO - видеомонопод Benro A48FD и видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п.
Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.
Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах. Допустимая нагрузка, кг – 6. Максимальная высота, см – 175,5. 

25 900 ₽
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