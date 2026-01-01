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Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой
Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой

Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8055

Benro Classic A38FDS2PRO монопод с видеоголовой – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Максимальная высота, см – 164,5 Допустимая нагрузка, кг – 2,5

Описание

Новая конструкция клипс позволяет мгновенно установить монопод в рабочее положение и жестко зафиксировать каждую секцию монопода. 

Клипсовые зажимы – классический вид фиксации секций штатива или монопода. Многие операторы предпочитают именно такой вид зажимов за скорость и простоту использования.

Четыре секции монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.

Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.

В отличие от штатива, монопод занимает минимум места. Компактный и удобный для походов, когда нет возможность взять с собой большой штатив.

Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях.

Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п.

Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.

Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах.

При необходимости движения шарнира можно заблокировать с помощью эргономичного стопорного кольца.

Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.

В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.

Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.

База съемная, ее можно заменить на прилагаемую резиновую опору. Это актуально при использовании монопода на песке, сырой и мокрой земле.

Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.

Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.

В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленные клипсы и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность видеомонопода.

Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 63
  • Максимальная высота, см – 164,5
  • В сложенном виде, см – 63,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 2,5
  • Вес, кг – 1,5
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Монопод - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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