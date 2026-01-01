Benro C48T карбоновый монопод

Артикул: OLE-1145

Benro C48T – четырехсекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и видеокамер весом до 20 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и широкую резиновую пятку. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1695 мм, вес – 570 г.