Benro C48F карбоновый монопод

Артикул: OLE-1144

Benro C48F – четырехсекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 20 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и широкую пятку. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1610 мм, вес – 570 г.