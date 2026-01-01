images
Benro C48F карбоновый монопод

Benro C48F карбоновый монопод

Benro
Артикул: OLE-1144

Benro C48F – четырехсекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 20 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и широкую пятку. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1610 мм, вес – 570 г.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – углепластик (карбон)
  • максимальная высота, мм – 1610
  • длина в сложенном виде, мм – 530
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • количество секций ног – 4
  • вес, кг – 0,57

Комплектация

Полезные ссылки:

Что такое монопод и как им правильно пользоваться?

Когда монопод будет необходим фотографу?

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.