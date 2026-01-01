Benro C48F карбоновый монопод

Технические характеристики:
- материал – углепластик (карбон)
- максимальная высота, мм – 1610
- длина в сложенном виде, мм – 530
- максимальная нагрузка, кг – 20
- количество секций ног – 4
- вес, кг – 0,57
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro C48F – четырехсекционный карбоновый монопод с отличной устойчивостью. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 20 кг. Для удобства работы имеет ручку из пеноматериала с ремешком на руку и широкую пятку. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1610 мм, вес – 570 г.
Технические характеристики:
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