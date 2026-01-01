Benro C-18T карбоновый монопод

Артикул: OLE-1141

Benro C-18T – легкий четырехсекционный карбоновый монопод. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 8 кг. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1475 мм, вес – 340 г.