Benro C-18T карбоновый монопод

Технические характеристики:
- материал – углепластик (карбон)
- максимальная высота, мм – 1475
- максимальная нагрузка, кг – 8
- количество секций ног – 4
- вес, кг – 0,34
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro C-18T – легкий четырехсекционный карбоновый монопод. Рекомендуется для фото- и видеокамер с длиннофокусными объективами весом до 8 кг. Идеально подойдет для работы в ограниченном пространстве. Максимальная высота – 1475 мм, вес – 340 г.
Технические характеристики:
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