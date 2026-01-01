AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы

Штатив изготовлен из высококачественного пластика. Скорость вращения площадки штатива регулируется и составляет от 2 до 5 оборотов в минуту.
Питание от батареи емкостью 750 mAh, рабочее время около 9 часов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Электрический мини-штатив AFI MRP01 с функцией панорамной съемки.
Мини-штатив с электрическим приводом для установки смартфонов, фото- или видеокамеры весом до 200 г. Рабочая высота - 72 мм. Имеет крепление - 1/4 дюйма.
Штатив изготовлен из высококачественного пластика. Скорость вращения площадки штатива регулируется и составляет от 2 до 5 оборотов в минуту.
Питание от батареи емкостью 750 mAh, рабочее время около 9 часов.
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Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED.
Быстрораскладной фотобокс размером 40x40x40 см со светодиодной подсветкой мощностью 20 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.
Штатив 146 см для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.