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AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы

AFI
Артикул: DAN-4558

Электрический мини-штатив AFI MRP01 с функцией панорамной съемки.

Мини-штатив с электрическим приводом для установки смартфонов, фото- или видеокамеры весом до 200 г. Рабочая высота - 72 мм. Имеет крепление - 1/4 дюйма.  

Описание

Штатив изготовлен из высококачественного пластика. Скорость вращения площадки штатива регулируется и составляет от 2 до 5 оборотов в минуту.

Питание от батареи емкостью 750 mAh, рабочее время около 9 часов.

Комплектация

  • Электрический мини-штатив AFI MRP01.
  • Пульт ДУ.
  • Адаптер для смартфона.
  • Адаптер для экшн-камеры.
  • USB-шнур.

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