Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона

Описание

Телескоп собран по схеме рефлектора Ньютона. В нем установлено главное зеркало диаметром 130 мм, поэтому оптика хорошо собирает свет и позволяет рассматривать даже слабые звезды до 13-й звездной величины. Для наблюдения доступны многие объекты из каталога NGC (туманности, галактики, звездные скопления), а также ближний космос. Лучше всего телескоп проявляет себя при визуальных наблюдениях, но для астрофотографии его тоже можно использовать.



Управление телескопом осуществляется при помощи немецкой экваториальной монтировки. Она позволяет легко и удобно отслеживать объекты на небосклоне. Ход монтировки плавный, без рывков, а труба крепится надежно и не шатается во время движения. Для управления используются две ручки тонких движений, балансир – стандартный противовес. Монтировка устанавливается на алюминиевую треногу, в центре которой закрепляется лоток для аксессуаров (в комплекте). Ножки треноги можно регулировать по высоте независимо друг от друга.

В комплектацию включены два разнофокусных окуляра: окуляр 20 мм оптимально подходит для поиска объектов и обзорного изучения космоса, окуляр 4 мм позволяет изучать астрономические объекты детально, обеспечивая приближение в 250 раз на этом телескопе. Трехкратная линза Барлоу может быть использована в паре с окуляром 20 мм для повышения получаемого с ним увеличения. Солнечный фильтр фиксируется на объективе телескопа и позволяет безопасно наблюдать солнечные пятна и факельные поля. Помните: наводить на Солнце телескоп, не оснащенный специальным солнцезащитным фильтром, категорически нельзя – это приведет к необратимому повреждению зрения. Также в комплектацию включен адаптер для смартфона. Этот аксессуар позволяет закрепить на телескопе мобильное устройство, чтобы использовать его для астрофотографии.

Характеристики: