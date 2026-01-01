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Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона
Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона

Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона

Bresser
Артикул: MTG-2389

Bresser Spica 130/1000 EQ3 телескоп с адаптером для смартфона. Отличные оптические возможности и хорошо подобранная комплектация, полностью раскрывающая потенциал этого прибора. Он станет прекрасным выбором в качестве первого телескопа, а также понравится требовательному пользователю, который хочет не только вести визуальные наблюдения, но и осваивать основы астрофотографии. В комплект поставки включены адаптер для смартфона, позволяющий фотографировать космос при помощи камеры мобильного устройства, и специальный солнечный фильтр для безопасного наблюдения Солнца.

Описание

Телескоп собран по схеме рефлектора Ньютона. В нем установлено главное зеркало диаметром 130 мм, поэтому оптика хорошо собирает свет и позволяет рассматривать даже слабые звезды до 13-й звездной величины. Для наблюдения доступны многие объекты из каталога NGC (туманности, галактики, звездные скопления), а также ближний космос. Лучше всего телескоп проявляет себя при визуальных наблюдениях, но для астрофотографии его тоже можно использовать.

Управление телескопом осуществляется при помощи немецкой экваториальной монтировки. Она позволяет легко и удобно отслеживать объекты на небосклоне. Ход монтировки плавный, без рывков, а труба крепится надежно и не шатается во время движения. Для управления используются две ручки тонких движений, балансир – стандартный противовес. Монтировка устанавливается на алюминиевую треногу, в центре которой закрепляется лоток для аксессуаров (в комплекте). Ножки треноги можно регулировать по высоте независимо друг от друга.

В комплектацию включены два разнофокусных окуляра: окуляр 20 мм оптимально подходит для поиска объектов и обзорного изучения космоса, окуляр 4 мм позволяет изучать астрономические объекты детально, обеспечивая приближение в 250 раз на этом телескопе. Трехкратная линза Барлоу может быть использована в паре с окуляром 20 мм для повышения получаемого с ним увеличения. Солнечный фильтр фиксируется на объективе телескопа и позволяет безопасно наблюдать солнечные пятна и факельные поля. Помните: наводить на Солнце телескоп, не оснащенный специальным солнцезащитным фильтром, категорически нельзя – это приведет к необратимому повреждению зрения. Также в комплектацию включен адаптер для смартфона. Этот аксессуар позволяет закрепить на телескопе мобильное устройство, чтобы использовать его для астрофотографии.

Характеристики:

  • Тип телескопа - рефлектор
  • Оптическая схема - Ньютона
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 130
  • Фокусное расстояние, мм - 1000
  • Максимальное полезное увеличение, крат - 260
  • Светосила (относительное отверстие) - f/7,7
  • Окуляры в комплекте -4 мм (250х) и 20 мм (50х)
  • Искатель - с красной точкой
  • Тренога - алюминиевая
  • Высота треноги, мм - регулируемая
  • Тип управления телескопом - ручной
  • Тип монтировки -экваториальная, EQ3
  • Уровень пользователя -для начинающих, для опытных
  • Предмет наблюдения -Солнце, объекты дальнего космоса
  • Вес, кг - 11,5
  • Габариты - 89.0×40.0×21.0 см.

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Окуляр 4 мм, 1,25" (250х)
  • Окуляр 20 мм, 1,25" (50х)
  • Линза Барлоу 3х, 1,25"
  • Искатель с красной точкой
  • Адаптер для смартфона
  • Солнечный фильтр
  • Экваториальная монтировка (EQ3)
  • Ручки тонких движений
  • Противовес
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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