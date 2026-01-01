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Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро
Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро
Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро
Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро

Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро

Sky-Watcher
Артикул: OLE-3469

Набор включает все необходимое для лунных и планетарных наблюдений. Каждый окуляр основан на четырёхлинзовой системе, обеспечивающей поле зрения до 52°. В набор также входят светофильтры, увеличивающие контрастность изображения. Посадочный диаметр 1,25". Фокусные расстояния 7,5, 12,5, 17, 20 мм. Цветные светофильтры и лунный светофильтр в комплекте.

Описание

Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро

Комплектация

  • Окуляр Super Plössl 7,5 мм, 1,25''
  • Окуляр Super Plössl 12,5 мм, 1,25''
  • Окуляр Super Plössl 17 мм, 1,25''
  • Окуляр Super Plössl 20 мм, 1,25''
  • Цветные светофильтры: нейтральный, синий, оранжевый
  • Лунный светофильтр
  • Светодиодный фонарик (двухцветный)
  • Алюминиевый кейс для транспортировки и хранения

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