Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор включает все необходимое для лунных и планетарных наблюдений. Каждый окуляр основан на четырёхлинзовой системе, обеспечивающей поле зрения до 52°. В набор также входят светофильтры, увеличивающие контрастность изображения. Посадочный диаметр 1,25". Фокусные расстояния 7,5, 12,5, 17, 20 мм. Цветные светофильтры и лунный светофильтр в комплекте.
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