Sky-Watcher Super Plössl набор аксессуаро

Артикул: OLE-3469

Набор включает все необходимое для лунных и планетарных наблюдений. Каждый окуляр основан на четырёхлинзовой системе, обеспечивающей поле зрения до 52°. В набор также входят светофильтры, увеличивающие контрастность изображения. Посадочный диаметр 1,25". Фокусные расстояния 7,5, 12,5, 17, 20 мм. Цветные светофильтры и лунный светофильтр в комплекте.