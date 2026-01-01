Sky-Watcher 0,85x редуктор фокуса для ED80 OTAW

Артикул: OLE-3484

Редуктор фокуса специально разработан для использования с телескопом Sky-Watcher BK ED80 Steel OTAW. Он уменьшает фокусное расстояние, увеличивая светосилу, и корректирует краевые аберрации, обеспечивая четкость изображения по всему полю зрения. При астрофотографии использование редуктора позволяет сократить время экспозиции.