Sky-Watcher 0,85x редуктор фокуса для ED80 OTAW

Для установки камеры необходим T-адаптер Sky-Watcher M48 для Sony, Canon или Nikon, который приобретается отдельно.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Редуктор фокуса специально разработан для использования с телескопом Sky-Watcher BK ED80 Steel OTAW. Он уменьшает фокусное расстояние, увеличивая светосилу, и корректирует краевые аберрации, обеспечивая четкость изображения по всему полю зрения. При астрофотографии использование редуктора позволяет сократить время экспозиции.
Для установки камеры необходим T-адаптер Sky-Watcher M48 для Sony, Canon или Nikon, который приобретается отдельно.
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