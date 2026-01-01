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Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин
Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин

Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Orange\Апельсин

Levenhuk
Артикул: OLE-3085

Биологический микроскоп оранжевого цвета для учебы укомплектован тремя объективами и линзой Барлоу. Увеличение 40 - 800 крат. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Окулярная насадка наклонена под углом 45°, ее можно поворачивать на 360°. Предметный столик снабжен зажимами. Прибор работает от сети переменного тока и от батареек АА (в комплект не входят). Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). В комплекте микропрепараты и набор для опытов. 

Описание

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение 40-800 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10х
  • Объективы ахроматические 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 90 х 90 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 0-11 мм по вертикали
  • Конденсор - N.A. 0,65
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка грубая
  • Линза Барлоу 2х
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители)
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - комбинированная
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебный
  • Цвет - оранжевый
  • Корпус - пластик
  • Размеры - 18×40,5×27 см
  • Вес - 2,78 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Объективы: 4х, 10х и 40х
  • Окуляр WF10х
  • Линза Барлоу 2x
  • Предметный столик с зажимами
  • Диск с диафрагмами
  • Конденсор
  • Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
  • Сетевой адаптер (питание 220 В, 50 Гц)
  • Пластиковый кейс
  • Набор для опытов Levenhuk K50
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Набор для опытов Levenhuk K50:

  • Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир»
  • Пинцет
  • Инкубатор для артемии
  • Микротом
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией (морским рачком)
  • 5 готовых образцов и 5 чистых предметных стекол
  • Пипетка
  • Пылезащитный чехол

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