Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой

В комплекте следующие аксессуары: 10-кратный широкопольный окуляр и три объектива-ахромата с увеличениями 4х, 10х и 40х. У 40-кратного объектива есть пружинящая оправа, которая защищает переднюю линзу от повреждений.
С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромир и рассмотреть простейших и структуру многих объектов окружающего мира.
Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной трубки 30°
- Увеличение 40-400 крат
- Окуляры - WF10x
- Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Конденсор - N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
- Предметный столик 90х90 мм с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебные
- Размер 35×22×17 см
- Вес 2,185 кг