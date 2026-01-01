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Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой
Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой

Levenhuk (77977) Discovery Pico Polar микроскоп с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-3012

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими ахроматическими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 30° и вращается на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. Система освещения - комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости посредством коаксиального механизма грубой и точной фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Корпус выполнен в черно-белом цвете.

Описание

В комплекте следующие аксессуары: 10-кратный широкопольный окуляр и три объектива-ахромата с увеличениями 4х, 10х и 40х. У 40-кратного объектива есть пружинящая оправа, которая защищает переднюю линзу от повреждений.

С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромир и рассмотреть простейших и структуру многих объектов окружающего мира. 

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной трубки 30°
  • Увеличение 40-400 крат
  • Окуляры - WF10x
  • Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Конденсор - N.A. 0,65
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
  • Предметный столик 90х90 мм с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебные
  • Размер 35×22×17 см
  • Вес 2,185 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр WF10x
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Пылезащитный чехол
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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