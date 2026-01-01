Levenhuk Discovery Micro Solar микроскоп с книгой

Описание

Оптическая система состоит из револьверного устройства с установленными объективами и несъемного двухпозиционного окуляра. Кратность объективов – 4х, 10х и 40х, а кратность окуляра – 10х или 16х (зависит от выбранного положения). Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 640 крат.

С помощью этого микроскопа можно получить представление об устройстве микромира и значительно расширить свои знания в области микробиологии.

В комплекте имеется набор микропрепаратов Levenhuk Discovery «Флора и фауна», состоящий из 24 готовых образцов.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

