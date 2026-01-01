Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой

Оптика микроскопа сделана из стекла и построена вокруг 10-кратного широкопольного окуляра и трех ахроматических объективов с увеличениями 4х, 10х и 40х. 40-кратный объектив подпружинен. Настраивать резкость можно грубо и точно.
Для использования цифровых возможностей камеру следует установить на место штатного окуляра и подключить к компьютеру при помощи кабеля USB (потребуется установка программного обеспечения с комплектного диска). Камера позволит выводить изображение на экран компьютера, фотографировать образцы, записывать видео исследований. Максимальное разрешение картинки – 2048x1536 пикс.
Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка - поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной трубки 45°
- Увеличение 40-400 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры - WF10x с указателем
- Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
- Револьверное устройство на 3 объектива
- Конденсор N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
- Предметный столик 90 х 90 мм с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
- Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
- Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Количество мегапикселей - 3
- Чувствительный элемент - 1/2,7 CMOS
- Размер пикселя - 2,2x2,2 мкм
- Возможность записи видео - есть
- Кадровая частота - 3@2048x1536; 5@1600x1200; 7,5@1280x1024
- Место использования камеры - окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра
- Спектральный диапазон, нм - 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр)
- Способ экпозиции - ERS (электронная моментальная фотография)
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто
- ПО, драйверы - LevenhukLite
- Программные возможности - размер изображения, яркость
- Выход - USB 2.0
- Системные требования - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Источник питания камеры - через USB-кабель
- Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
- Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Максимальное разрешение - 2048x1536
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебные
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Размер 35×22×17 см
- Вес 2,42 кг