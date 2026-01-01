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Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой

Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой

Levenhuk
Артикул: OLE-3000

Цифровой микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), есть диск с диафрагмами, который помогает настраивать интенсивность светового потока от нижнего осветителя. Цифровая камера 3 Мпикс – можно фотографировать и записывать видео. Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

Описание

Оптика микроскопа сделана из стекла и построена вокруг 10-кратного широкопольного окуляра и трех ахроматических объективов с увеличениями 4х, 10х и 40х. 40-кратный объектив подпружинен. Настраивать резкость можно грубо и точно.

Для использования цифровых возможностей камеру следует установить на место штатного окуляра и подключить к компьютеру при помощи кабеля USB (потребуется установка программного обеспечения с комплектного диска). Камера позволит выводить изображение на экран компьютера, фотографировать образцы, записывать видео исследований. Максимальное разрешение картинки – 2048x1536 пикс.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровой, световой/оптический, биологический
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка - поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной трубки 45°
  • Увеличение 40-400 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры - WF10x с указателем
  • Объективы - ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на 3 объектива
  • Конденсор  N.A. 0,65 
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм)
  • Предметный столик 90 х 90 мм с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика - 0-10 мм по вертикали
  • Подсветка светодиодная с регулировкой яркости
  • Источник питания 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Количество мегапикселей - 3
  • Чувствительный элемент - 1/2,7 CMOS
  • Размер пикселя - 2,2x2,2 мкм
  • Возможность записи видео - есть 
  • Кадровая частота - 3@2048x1536; 5@1600x1200; 7,5@1280x1024
  • Место использования камеры - окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра
  • Спектральный диапазон, нм - 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр)
  • Способ экпозиции  - ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции  - авто  
  • ПО, драйверы - LevenhukLite
  • Программные возможности  - размер изображения, яркость
  • Выход - USB 2.0
  • Системные требования - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Источник питания камеры  - через USB-кабель
  • Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
  • Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Максимальное разрешение - 2048x1536
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебные
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Размер 35×22×17 см
  • Вес 2,42 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляр WF10x
  • Ахроматические объективы 4х, 10х, 40хs
  • Цифровая камера 3 Мпикс
  • Кабель USB 2.0
  • Компакт-диск с программным обеспечением
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Пылезащитный чехол
  • Книга знаний «Невидимый мир»
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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