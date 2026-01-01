Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп цифровой с книгой

Описание

Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом. Доступна грубая и точная настройка резкости.

Для использования цифровых возможностей камеру следует установить на место штатного окуляра и подключить к компьютеру при помощи кабеля USB (потребуется установка программного обеспечения с комплектного диска). Камера позволит выводить изображение на экран компьютера, фотографировать образцы, записывать видео исследований, а также проводить несложную обработку кадров. Максимальное разрешение картинки – 2592x1944 пикс.

Книга знаний «Невидимый мир» позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира и рассказывает о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Характеристики:

