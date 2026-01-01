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Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный
Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный

Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3562

Стереоскопический бинокулярный микроскоп с рабочим растоянием 65 мм. Увеличение 20 крат. Светодиодная подсветка работает от 2 батареек АА (в комплект не входит). Предметный столик оснащен металлическими зажимами. Фокусировка осуществляется при помощи ручки грубой фокусировки. Микроскоп пригодится исследователям окружающего мира, археологам, биологам, коллекционерам, инженерам.

Описание

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно). 

 Характеристики:
  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка неповоротная
  • Угол наклона окулярной без наклона
  • Увеличение 20 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Объективы: 2х
  • Рабочее расстояние 65 мм
  • Межзрачковое расстояние 55-75 мм
  • Предметный столик ø50, с зажимами, белая пластина
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
  • Фокусировка грубая, диапазон регулировки: 35 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 2 батарейки типа АА ( нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - cветодиод 3 В/0,06 Вт
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для детей
  • Назначение - прикладные/детские

Комплектация

  • Микроскоп
  • Бинокулярная насадка
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Объектив 2x
  • Белая пластина (предметный столик)
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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