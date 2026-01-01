Levenhuk 1ST микроскоп бинокулярный

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
- Тип насадки - бинокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка неповоротная
- Угол наклона окулярной без наклона
- Увеличение 20 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10x (2 шт.)
- Объективы: 2х
- Рабочее расстояние 65 мм
- Межзрачковое расстояние 55-75 мм
- Предметный столик ø50, с зажимами, белая пластина
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижный
- Фокусировка грубая, диапазон регулировки: 35 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 2 батарейки типа АА ( нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - cветодиод 3 В/0,06 Вт
- Расположение подсветки - верхняя
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для детей
- Назначение - прикладные/детские