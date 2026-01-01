Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический

Описание

Микроскоп снабжен тринокулярной насадкой. Визуальный узел – классический бинокуляр, для наблюдений используются широкоугольные окуляры с 10-кратным увеличением и возможностью диоптрийной коррекции. Отдельная вертикальная трубка предназначена для установки цифровой камеры (нет в комплекте). Поворотный объектив обеспечивает плавную смену увеличения, общий диапазон кратности микроскопа составляет от 8 до 50 крат.

Предметный столик неподвижный и снабжен зажимами для микропрепаратов. Его поверхность можно менять, в комплекте есть матовая пластина из стекла и черно-белая платина из пластика. Освещение расположено по обеим сторонам от предметного столика – сверху и снизу. Яркость светодиодов можно регулировать. Для питания используется сеть переменного тока, также подсветку можно запитать от USB-порта внешнего устройства.

Характеристики: