Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический

Микроскоп снабжен тринокулярной насадкой. Визуальный узел – классический бинокуляр, для наблюдений используются широкоугольные окуляры с 10-кратным увеличением и возможностью диоптрийной коррекции. Отдельная вертикальная трубка предназначена для установки цифровой камеры (нет в комплекте). Поворотный объектив обеспечивает плавную смену увеличения, общий диапазон кратности микроскопа составляет от 8 до 50 крат.
Предметный столик неподвижный и снабжен зажимами для микропрепаратов. Его поверхность можно менять, в комплекте есть матовая пластина из стекла и черно-белая платина из пластика. Освещение расположено по обеим сторонам от предметного столика – сверху и снизу. Яркость светодиодов можно регулировать. Для питания используется сеть переменного тока, также подсветку можно запитать от USB-порта внешнего устройства.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
- Тип насадки тринокулярные
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение, крат 8–50
- Диаметр окулярной трубки, мм 30
- Окуляры WF10х – 2 шт.
- Объективы зум-объектив: 0,8–5x
- Рабочее расстояние, мм 105
- Межзрачковое расстояние, мм 55–75
- Предметный столик, мм с зажимами
- Диоптрийная коррекция окуляров, D индивидуальная для каждого окуляра
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости есть
- Источник питания сетевой адаптер или USB-кабель (в комплекте)
- Назначение для прикладных работ
- Расположение подсветки комбинированная
- Метод исследования светлое поле