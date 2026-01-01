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Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический
Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический

Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический

Bresser
Артикул: MTG-2562
Пока нет отзывов

Bresser Science ETD-201 8–50x Trino микроскоп стереоскопический. Для работы в исследовательской лаборатории, и для наблюдений с увеличением в сервисном центре или ремонтной мастерской. Микроскоп имеет большое рабочее расстояние, поэтому может использоваться для изучения особо крупных объектов. Увеличение можно изменять плавно, что удобно при работе со сложными микроструктурами, имеющими фактурную поверхность.

Описание

Микроскоп снабжен тринокулярной насадкой. Визуальный узел – классический бинокуляр, для наблюдений используются широкоугольные окуляры с 10-кратным увеличением и возможностью диоптрийной коррекции. Отдельная вертикальная трубка предназначена для установки цифровой камеры (нет в комплекте). Поворотный объектив обеспечивает плавную смену увеличения, общий диапазон кратности микроскопа составляет от 8 до 50 крат.

Предметный столик неподвижный и снабжен зажимами для микропрепаратов. Его поверхность можно менять, в комплекте есть матовая пластина из стекла и черно-белая платина из пластика. Освещение расположено по обеим сторонам от предметного столика – сверху и снизу. Яркость светодиодов можно регулировать. Для питания используется сеть переменного тока, также подсветку можно запитать от USB-порта внешнего устройства.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные, световые/оптические
  • Тип насадки тринокулярные
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение, крат 8–50
  • Диаметр окулярной трубки, мм 30
  • Окуляры WF10х – 2 шт.
  • Объективы зум-объектив: 0,8–5x
  • Рабочее расстояние, мм 105
  • Межзрачковое расстояние, мм 55–75
  • Предметный столик, мм с зажимами
  • Диоптрийная коррекция окуляров, D индивидуальная для каждого окуляра
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости есть
  • Источник питания сетевой адаптер или USB-кабель (в комплекте)
  • Назначение для прикладных работ
  • Расположение подсветки комбинированная
  • Метод исследования светлое поле

Комплектация

  • Микроскоп с тринокулярной насадкой
  • Окуляры WF10x (2 шт.)
  • Зум-объектив 0,8–5х
  • Предметный столик из матового стекла
  • Двусторонняя черно-белая пластина
  • Пылезащитный чехол
  • USB-кабель
  • Сетевой адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

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