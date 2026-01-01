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Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм

Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм

Sky-Watcher
Артикул: OLE-3483

Данная модель предназначена для рефракторов с апертурой 90 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

Описание

Важно помнить, что наблюдения Солнца без соответствующего фильтра могут привести к серьезным повреждениям зрения и даже слепоте.

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