Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм

Артикул: OLE-3483

Данная модель предназначена для рефракторов с апертурой 90 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

