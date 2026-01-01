Sky-Watcher 1,25” лунный фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Лунный нейтральный фильтр создан специально для изучения лунной поверхности. Модель совместима с окулярами 1,25". Светофильтр блокирует часть света и уменьшает яркость объекта. При использовании фильтра детали лунной поверхности становятся более контрастными и четкими.
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