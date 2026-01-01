Veber SPUTNIK 10х25G бинокль

Компактный бинокль, легкий (220 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день.
Призмы оборачивающей системы из оптического боросиликатного стекла ВК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках.
Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость.
Кратность 10х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий.
Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика.
С помощью адаптера на окуляре бинокля можно закрепить смартфон для фото- и видеосъемки.
Поле зрения прибора – 96 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK будет уместен на концертах или спортивных состязаниях.
Характеристики:
- Увеличение 10х
- Диаметр объектива 25 мм
- Диаметр выходного зрачка 2,5 мм
- Удаление выходного зрачка 12 мм
- Поле зрения: угловое - 5,5°; линейное на дистанции 1000 м - 96 м
- Ближнее расстояние фокусировки 4 м
- Межзрачковое расстояние 56–72 мм
- Габариты 11,6 х 11,4 х 3,4 см
- Масса 220 г