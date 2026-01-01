Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Особенности:
- Призмы Porro
- Металлический корпус
- Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
- Центральная фокусировка
- Возможность установки на штатив (через адаптер)
- Отделка корпуса под кожу (VL)
- Широкоугольный (WA)
Характеристики:
- минимальная дистанция фокусировки, м – 5
- диаметр выходного зрачка, мм – 5
- угловое поле зрения, град. – 6
- увеличение – 10x
- диаметр объектива, мм – 50
- линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 136
- габариты, мм – 195х190х65 мм;
- вес, кг – 0,780