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Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный
Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный

Veber
Артикул: DAN-0382

Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный. Классический широкоугольный черный бинокль в металлическом обрезиненном корпусе. Данная модель отличается особой надежностью и соответствием высоким стандартами качества. Также бинокль имеет отверстие для установки на штатив. С его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.

Описание

Длительное наблюдение с рук будет затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно).

Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Особенности:

  • Призмы Porro
  • Металлический корпус
  • Многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров
  • Центральная фокусировка
  • Возможность установки на штатив (через адаптер)
  • Отделка корпуса под кожу (VL)
  • Широкоугольный (WA)

Характеристики:

  • минимальная дистанция фокусировки, м – 5
  • диаметр выходного зрачка, мм – 5
  • угловое поле зрения, град. – 6
  • увеличение – 10x
  • диаметр объектива, мм – 50
  • линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м), м – 136
  • габариты, мм – 195х190х65 мм;
  • вес, кг – 0,780

Комплектация

  • Бинокль
  • Кейс
  • Защитные крышки
  • Ткань для протирки оптики
  • Шейный ремень
  • Руководство по эксплуатации

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