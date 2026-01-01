Артикул: DAN-0382

Veber Classic БПШЦ 10x50 VL бинокль широкоугольный цвет черный. Классический широкоугольный черный бинокль в металлическом обрезиненном корпусе. Данная модель отличается особой надежностью и соответствием высоким стандартами качества. Также бинокль имеет отверстие для установки на штатив. С его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках.