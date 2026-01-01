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Zhiyun LN-UCTRS35-B01 кабель для Crane 3S для видео контроля камеры Canon

Zhiyun LN-UCTRS35-B01 кабель для Crane 3S для видео контроля камеры Canon

Zhiyun
Артикул: OLE-3629

Кабель подключения предназначен для синхронизации фотокамеры Canon с ручкой стабилизатора. Обеспечивает качественную передачу сигнала, имеет оптимальную длину для подключения. Разъем 3,5 мм подключается к камере Canon. Разъем USB Type-C подключается к CRANE 3S.

Описание

Zhiyun LN-UCTRS35-B01 кабель для Crane 3S для видео контроля камеры Canon

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