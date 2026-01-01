Yongnuo YN-FA синхрошнур для вспышки Sony (Minolta)

Описание

Совместимые вспышки SONY HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM, MINOLTA 5600HS(D), 3600HS(D), 2500D, 5400HS, 5400xi, 5200i. и другие, сторонних производителей совместимые с фотокамерами Sony и Minolta (SONY A900 A700 A350 A300 A200 A100 A100K и т.д., MINOLTA A1 A2 A200 Z1 Z2 Z3 Z5 7Hi 7i 7D 5D).

Теперь вы не скованы жесткими рамками размещения вспышки на горячем башмаке камеры и можете рисовать светом по своему желанию. Использование данного кабеля позволит вам размещать вспышку на расстоянии от камеры, равном длине шнура.

Кабель поддерживает все функции вспышки, как если бы она была размещена на фотокамере, включая режим TTL. Кабель может использоваться при размещении вспышки на stroboframe (кронштейне для внешней вспышки). На обратной стороне выносной колодки имеется гнездо 1/4" для установки на штативе.

Максимальная длина кабеля, м – 1,7 (в нерастянутом состоянии около 50 см).