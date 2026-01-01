Pixel CL-S1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Sony

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel CL-S1 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Sony. Совместим с камерами Sony DSLR – α900, α700, α350,α300, α200, α100, α100K. Konica Minolta DIMAGE – α2, α1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D. Длина, см – 120.
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