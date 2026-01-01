images
Pixel CL-S1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Sony

Pixel CL-S1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Sony

Pixel
Артикул: NVF-7979

Pixel CL-S1 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Sony. Совместим с камерами Sony DSLR – α900, α700, α350,α300, α200, α100, α100K. Konica Minolta DIMAGE – α2, α1, 9, 7Hi, 7i, 7, 5, 4, 3, DYNAX 7D, 5D. Длина, см – 120.

Описание

Pixel CL-S1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Sony

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Креативное боке
Креативное боке
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.