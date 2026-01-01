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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro. Удлинительный кабель Godox EC1200 для головки вспышки Godox AD1200Pro, предназначен для размещения вспышки на большем расстоянии, чем это позволяет сделать стандартный кабель, увеличивает расстояние от головки до блока питания.
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