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-10 %
Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro
Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro
Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro
Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro

Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro

Godox
Артикул: DAN-9534

Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro. Удлинительный кабель Godox EC1200 для головки вспышки Godox AD1200Pro, предназначен для размещения вспышки на большем расстоянии, чем это позволяет сделать стандартный кабель, увеличивает расстояние от головки до блока питания.

Описание

Godox EC1200 удлинительный кабель для головки импульсной AD1200Pro

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