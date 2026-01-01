Flama FL-SC-28 синхарошнур TTL для Nikon

Артикул: NVF-7383

Flama FL-SC-28 – синхрошнур, позволяет использовать TTL-вспышки на расстоянии от камеры. Длина синхрокабеля составляет 3 метра. Кабель имеет 2 разъема, благодаря чему его можно использовать для работы с несколькими вспышками с помощью дополнительных кабелей.