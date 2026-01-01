Flama FL-SC-28 синхарошнур TTL для Nikon

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama FL-SC-28 – синхрошнур, позволяет использовать TTL-вспышки на расстоянии от камеры. Длина синхрокабеля составляет 3 метра. Кабель имеет 2 разъема, благодаря чему его можно использовать для работы с несколькими вспышками с помощью дополнительных кабелей.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter