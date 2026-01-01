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PocketWizard Кабель PocketWizard - Bowens MP3, MP3

PocketWizard Кабель PocketWizard - Bowens MP3, MP3

PocketWizard
Артикул: PSL-092

Синхрокабель для вспышки PocketWizard Кабель PocketWizard - Bowens MP3, MP3 ( PSL-092 ).

Синхрокабель для дистанционного запуска вспышек. Длина кабеля – 91,5 см (3 фута). Подходит к вспышкам с синхроразъемом под "джек" 1/4 дюйма (6,35 мм), включая: Balcar, Interfit/Paterson, Bowens, JTL Versalights (кроме J-110 и J-160), Calumet, Photek, Hensel, Photogenic, Impact, SP Studio Systems, Profoto, White Lightning.

Описание

PocketWizard Кабель PocketWizard - Bowens MP3, MP3

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