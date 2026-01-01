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PocketWizard кабель PocketWizard Bowens MP1

PocketWizard кабель PocketWizard Bowens MP1

PocketWizard
Артикул: PSL-091

Кабель для дистанционного запуска камеры PocketWizard Bowens MP1.

Кабель для дистанционного запуска вспышек с синхроразъемом под джек 1/4" (6,35 мм). Длина 30,5 см.

Описание

PocketWizard кабель PocketWizard Bowens MP1

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