PocketWizard кабель PocketWizard Bowens MP1

Арт. DAN-1782

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.