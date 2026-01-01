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Visico VS-616 AC радиосинхронизатор

Visico VS-616 AC радиосинхронизатор

Visico
Артикул: NVF-7595

Visico VS-616 AC – шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с питанием приемника от сети, что позволяет не использовать батарейки для применика. Шеснадцать каналов позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу.

Описание

Характеристики:

  • радиус действия, м – до 15
  • частота – 433 MHz
  • скорость синхронизации, с – 1/250
  • кабель синхронизации, см – 35
  • вес, г – 132
  • питание передатчика – щелочная 12 вольтовая батарея тип 23А
  • питание приемника – АС 110V/220V

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