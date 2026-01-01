Visico VS-616 AC радиосинхронизатор

Характеристики:
- радиус действия, м – до 15
- частота – 433 MHz
- скорость синхронизации, с – 1/250
- кабель синхронизации, см – 35
- вес, г – 132
- питание передатчика – щелочная 12 вольтовая батарея тип 23А
- питание приемника – АС 110V/220V
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico VS-616 AC – шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с питанием приемника от сети, что позволяет не использовать батарейки для применика. Шеснадцать каналов позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу.
Характеристики:
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