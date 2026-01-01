Visico VS-616 AC радиосинхронизатор

Артикул: NVF-7595

Visico VS-616 AC – шестнадцатиканальный радиосинхронизатор с питанием приемника от сети, что позволяет не использовать батарейки для применика. Шеснадцать каналов позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу.