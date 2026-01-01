Артикул: NVF-7596

Visico VS-604R AC – ресивер (приемник) для радиосинхронизатора. Наиболее удобен для использования в студиях со стационарными моноблоками питающимися от сети, т.к. приемник синхронизатора не имеет своего питания и подключается в разрыв сетевого кабеля 220В.