Характеристики:
- дистанция срабатывания, м – 15-30
- скорость синхронизации, с – 1/1000
- рабочая частота, Mhz – 433
- количество каналов – 4
- питание приемника – AC 220 50/60 Hz
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico VS-604R AC – ресивер (приемник) для радиосинхронизатора. Наиболее удобен для использования в студиях со стационарными моноблоками питающимися от сети, т.к. приемник синхронизатора не имеет своего питания и подключается в разрыв сетевого кабеля 220В.
Характеристики:
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