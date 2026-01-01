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Visico VS-604R AC ресивер (приемник) для радиосинхронизатора

Visico VS-604R AC ресивер (приемник) для радиосинхронизатора

Visico
Артикул: NVF-7596

Visico VS-604R AC – ресивер (приемник) для радиосинхронизатора. Наиболее удобен для использования в студиях со стационарными моноблоками питающимися от сети, т.к. приемник синхронизатора не имеет своего питания и подключается в разрыв сетевого кабеля 220В. 

Описание

Характеристики:

  • дистанция срабатывания, м – 15-30
  • скорость синхронизации, с – 1/1000
  • рабочая частота, Mhz – 433
  • количество каналов – 4
  • питание приемника – AC 220 50/60 Hz

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