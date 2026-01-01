Visico VC818TX передатчик для Canon

Функционал передатчика включает блокировку экспозиции при вспышке, высокоскоростную синхронизацию на скорости до 1/8000 сек, поддержку автофокусировки и возможность обновления прошивки.
Эргономичное управление и информативный дисплей с подсветкой ускоряют и упрощают настройку передатчика. Питание передатчик осуществляется от двух элементов типа AA.
Характеристики:
- каналы - 1-8
- радио ID - 1-30
- группы - до 3 независимых или одновременных ведомых групп вспышек (ABC)
- расстояние передачи - до 25 м.
- контроль компенсации экспозиции (FEC) - ± 3 ступени с шагом 1/3
- блокировка экспозиции - да
- максимальная скорость синхронизации - до 1/8000 сек. / поддерживает функцию HSS
- многократная синхронизация - передняя и задняя шторка
- ручная вспышка / дистанционное управление выходной мощностью - от 1/1 до 1/128 (с шагом 1/3 EV) / всего ± 5 EV
- стробоскоп - до 20 импульсов / частота до 30 Гц
- обновление прошивки - Да / через порт USB
- соединение - универсальный металлический башмак со стопорным кольцом
- кабельное соединение - 3,5 мм к ПК
- питание - 2 батарейки АА
- Индикатор заряда батареи - Да / индикатор сигнала на цифровом дисплее
- размер - 90x56x40 мм
- вес - 105 г