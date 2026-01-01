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Visico VC818TX передатчик для Canon
Visico VC818TX передатчик для Canon

Visico VC818TX передатчик для Canon

Visico
Артикул: DAN-5467

Передатчик Visico VC818TX для Canon.

Представляет собой передатчик, который крепится к горячему башмаку камеры для работы с удаленными устройствами. Передатчик может работать с 8 каналами на расстоянии до 25 метров. Он прост в эксплуатации, поэтому может быть предложен для работы даже начинающим фотографам.

Описание

Функционал передатчика включает блокировку экспозиции при вспышке, высокоскоростную синхронизацию на скорости до 1/8000 сек, поддержку автофокусировки и возможность обновления прошивки.

Эргономичное управление и информативный дисплей с подсветкой ускоряют и упрощают настройку передатчика. Питание передатчик осуществляется от двух элементов типа AA.

Характеристики:

  • каналы - 1-8
  • радио ID - 1-30
  • группы - до 3 независимых или одновременных ведомых групп вспышек (ABC)
  • расстояние передачи - до 25 м.
  • контроль компенсации экспозиции (FEC) - ± 3 ступени с шагом 1/3
  • блокировка экспозиции - да
  • максимальная скорость синхронизации - до 1/8000 сек. / поддерживает функцию HSS
  • многократная синхронизация - передняя и задняя шторка
  • ручная вспышка / дистанционное управление выходной мощностью - от 1/1 до 1/128 (с шагом 1/3 EV) / всего ± 5 EV
  • стробоскоп - до 20 импульсов / частота до 30 Гц
  • обновление прошивки - Да / через порт USB
  • соединение - универсальный металлический башмак со стопорным кольцом
  • кабельное соединение - 3,5 мм к ПК
  • питание - 2 батарейки АА
  • Индикатор заряда батареи - Да / индикатор сигнала на цифровом дисплее
  • размер - 90x56x40 мм
  • вес - 105 г

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