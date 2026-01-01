Visico VC818TX передатчик для Canon

Артикул: DAN-5467

Передатчик Visico VC818TX для Canon.

Представляет собой передатчик, который крепится к горячему башмаку камеры для работы с удаленными устройствами. Передатчик может работать с 8 каналами на расстоянии до 25 метров. Он прост в эксплуатации, поэтому может быть предложен для работы даже начинающим фотографам.