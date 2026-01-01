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Visico VC-816RX приемник для VC-816

Visico VC-816RX приемник для VC-816

Visico
Артикул: NVF-7735

Visico VC-816RX – дополнительный приемник для VC-816. Питание приемника осуществляется от сети, что позволяет не использовать батарейки. Прибор может быть настроен на один из 16 каналов, что позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу. На задней стенке приемника есть гнездо для подключения автономных вспышек.

Описание

Visico VC-816RX приемник для VC-816

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