Visico VC-816RX приемник для VC-816

Артикул: NVF-7735

Visico VC-816RX – дополнительный приемник для VC-816. Питание приемника осуществляется от сети, что позволяет не использовать батарейки. Прибор может быть настроен на один из 16 каналов, что позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу. На задней стенке приемника есть гнездо для подключения автономных вспышек.