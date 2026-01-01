Visico VC-816RX приемник для VC-816

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico VC-816RX – дополнительный приемник для VC-816. Питание приемника осуществляется от сети, что позволяет не использовать батарейки. Прибор может быть настроен на один из 16 каналов, что позволяет нескольким фотографам вести съемку одновременно в одном месте, не мешая друг другу. На задней стенке приемника есть гнездо для подключения автономных вспышек.
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