Falcon Eyes RF-604DR радиосинхронизатор (приемник)

Артикул: VBR-444

Falcon Eyes RF-604DR – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. RF-604DR является приемником, работающем на частоте 433 Гц и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.