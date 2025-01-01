images
Falcon Eyes RF-604DR радиосинхронизатор (приемник)

Falcon Eyes RF-604DR радиосинхронизатор (приемник)

Falcon Eyes
Артикул: VBR-444

Falcon Eyes RF-604DR – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. RF-604DR является приемником, работающем на частоте 433 Гц и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.

Falcon Eyes RF-604DR радиосинхронизатор (приемник)

