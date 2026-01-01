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Profoto (901045) Air Remote TTL-S радиосинхронизатор для Sony
Profoto (901045) Air Remote TTL-S радиосинхронизатор для Sony

Profoto (901045) Air Remote TTL-S радиосинхронизатор для Sony

Profoto
Артикул: NVF-8009

Profoto (901045) Air Remote TTL-S – радиосинхронизатор для камер Sony, позволяющий использовать систему Profoto Air с поддержкой TTL.

Описание

Устанавливается на горячий башмак камеры и без проводов объединяет ее и вспышку, поддерживающую режим AirTTL в одно целое. Теперь можно фотографировать в режиме TTL по принципу наводи и снимай.

Предусмотрен также гибридный режим, который позволяет вам переключаться из режима TTL в ручной режим с сохранением всех настроек TTL, что экономит огромное количество времени.

Радиосинхронизатор может также использоваться для синхронизации и ручного управления любым прибором Profoto, совместимым с системой Air.

Прибор работает на частоте 2,4 ГГц, а радиус действия составляет 300 метров.

Характеристики:

  • диапазон частот – 2,4 ггц (2404 – 2479.3 мгц)
  • количество частотных каналов – 8
  • выходная мощность радиосигнала – максимум 10мвт
  • количество групп на канал – 3 (A, B, C)
  • режимы работы – TTL и Manual
  • режимы синхронизации – по 1-й шторке, по 2-й шторке и высокоскоростная (HSS)
  • крепления-коннекторы – горячий башмак для Sony, USB mini
  • радиус действия, м – до 300 для обычной синхронизации, до 100 для дистанционного управления и TTL
  • тип питания – 2xAAA 1,5 В (не литиевые)
  • тип антенны – встроенная
  • жк-экран – есть
  • поддерживаемая функциональность – Profoto Air
  • размер, мм – 75x60x35
  • вес, г – 75 (включая батарейки)

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