Profoto (901045) Air Remote TTL-S радиосинхронизатор для Sony

Устанавливается на горячий башмак камеры и без проводов объединяет ее и вспышку, поддерживающую режим AirTTL в одно целое. Теперь можно фотографировать в режиме TTL по принципу наводи и снимай.
Предусмотрен также гибридный режим, который позволяет вам переключаться из режима TTL в ручной режим с сохранением всех настроек TTL, что экономит огромное количество времени.
Радиосинхронизатор может также использоваться для синхронизации и ручного управления любым прибором Profoto, совместимым с системой Air.
Прибор работает на частоте 2,4 ГГц, а радиус действия составляет 300 метров.
Характеристики:
- диапазон частот – 2,4 ггц (2404 – 2479.3 мгц)
- количество частотных каналов – 8
- выходная мощность радиосигнала – максимум 10мвт
- количество групп на канал – 3 (A, B, C)
- режимы работы – TTL и Manual
- режимы синхронизации – по 1-й шторке, по 2-й шторке и высокоскоростная (HSS)
- крепления-коннекторы – горячий башмак для Sony, USB mini
- радиус действия, м – до 300 для обычной синхронизации, до 100 для дистанционного управления и TTL
- тип питания – 2xAAA 1,5 В (не литиевые)
- тип антенны – встроенная
- жк-экран – есть
- поддерживаемая функциональность – Profoto Air
- размер, мм – 75x60x35
- вес, г – 75 (включая батарейки)