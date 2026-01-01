Profoto (901045) Air Remote TTL-S радиосинхронизатор для Sony

Описание

Устанавливается на горячий башмак камеры и без проводов объединяет ее и вспышку, поддерживающую режим AirTTL в одно целое. Теперь можно фотографировать в режиме TTL по принципу наводи и снимай.

Предусмотрен также гибридный режим, который позволяет вам переключаться из режима TTL в ручной режим с сохранением всех настроек TTL, что экономит огромное количество времени.

Радиосинхронизатор может также использоваться для синхронизации и ручного управления любым прибором Profoto, совместимым с системой Air.

Прибор работает на частоте 2,4 ГГц, а радиус действия составляет 300 метров.

Характеристики: