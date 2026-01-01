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PocketWizard TT1+TT5+AC3-N комплект радиосинхронизаторов для Nikon малый
PocketWizard TT1+TT5+AC3-N комплект радиосинхронизаторов для Nikon малый
PocketWizard TT1+TT5+AC3-N комплект радиосинхронизаторов для Nikon малый
PocketWizard TT1+TT5+AC3-N комплект радиосинхронизаторов для Nikon малый

PocketWizard TT1+TT5+AC3-N комплект радиосинхронизаторов для Nikon малый

PocketWizard
Артикул: DAN-1495

Комплект PocketWizard TT1+TT5+AC3-N для камер Nikon: передатчик MiniTT1, трансивер FlexTT5 и модуль управления AC3.

Описание

Передатчик MiniTT1 применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам. Радиус действия до 240 метров. Количество каналов передачи сигнала - 35. Передатчик может запускать вспышки, находящиеся вне прямой видимости и при ярком солнечном свете. Синхронизация при выдержках до 1/8000. Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду. Без поддержки TTL передатчик совместим с радиосинхронизаторами PocketWizard Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX. Большой выбор настроек.

Трансивер FlexTT5 можно использовать в качестве приемника и передатчика. Применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам. Радиус действия до 240 метров. Количество каналов передачи сигнала - 35. Конфигурации каналов: С1 и С2. Группы А, В и С. Синхронизация при выдержках до 1/8000. Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду. Без поддержки TTL передатчик совместим с радиосинхронизаторами PocketWizard Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX. Большой выбор настроек.

Модуль управления AC3 позволяет управлять мощностью ведомых вспышек, не отходя от камеры. Индивидуальное управление тремя ведомыми группами вспышек. Переключение режимов работы вспышек (i-TTL/ручной). Отключение любой группы. Управление мощностью ведомых вспышек, работающих в ручном режиме - 6 ступеней, шаг 1/3 ступени.

Комплектация

  • PocketWizard MiniTT1 - 1 шт.
  • PocketWizard FlexTT5 - 1 шт.
  • PocketWizard AC3 - 1 шт.

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