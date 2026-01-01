PocketWizard TT1+2хTT5+AC3-C комплект радиосинхронизаторов для Canon большой

Описание

Передатчик MiniTT1 применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам. Радиус действия до 240 метров. Количество каналов передачи сигнала - 35. Передатчик может запускать вспышки, находящиеся вне прямой видимости и при ярком солнечном свете. Синхронизация при выдержках до 1/8000. Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду. Без поддержки TTL передатчик совместим с радиосинхронизаторами PocketWizard Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX. Большой выбор настроек.

Трансивер FlexTT5 можно использовать в качестве приемника и передатчика. Применяется для дистанционного запуска вспышек в режиме TTL по радиоканалам. Радиус действия до 240 метров. Количество каналов передачи сигнала - 35. Конфигурации каналов: С1 и С2. Группы А, В и С. Синхронизация при выдержках до 1/8000. Синхронизация с поддержкой TTL при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду. Без поддержки TTL передатчик совместим с радиосинхронизаторами PocketWizard Plus II, Plus III, PlusX и MultiMAX. Большой выбор настроек.

Модуль управления AC3 позволяет управлять мощностью ведомых вспышек, не отходя от камеры. Индивидуальное управление тремя ведомыми группами вспышек. Переключение режимов работы вспышек (i-TTL/ручной). Отключение любой группы. Управление мощностью ведомых вспышек, работающих в ручном режиме - 6 ступеней, шаг 1/3 ступени.