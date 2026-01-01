PocketWizard Plus Х PW-PLUSХ-CE устройство радиоуправления

PlusX самый простой прибор в семействе радиосинхронизаторов PocketWizard. Все что от вас требуется, установите один PlusX на горячий башмак камеры, второй подключите к вспышке при помощи прилагающегося кабеля и получайте удовольствие от процеса сьемки.

Каждое устройство PlusX является Transceiver'ом, то есть может работать как передатчик, так и в качестве приемника. PlusX работает на 10 каналах с цифровым кодированием сигнала, что позволяет избежать нежелательных срабатываний оборудования от передатчиков других фотографов или радиопомех.

PlusX, установленный на удаленной камере, запускает ее при получении управляющего сигнала и, автоматически переключившись в режим передатчика, подает сигнал для запуска вспышек синхронно со срабатыванием затвора. Благодаря новому дизайну с боковым размещением панели управления, установленный на камере PlusX блокирует обзор меньше, чем Plus II или MultiMAX. Антенна PlusX размещена внутри корпуса, что снижает риск ее случайного повреждения.

Радиосинхронизатор PlusX снабжен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, отображающим значения всех настроек.

Несмотря на то, что PlusX – самый дешевый из радиосинхронизаторов PocketWizard, он так же надежен, как и его "элитные братья", и имеет тот же радиус действия – до 500 метров, а максимально возможная скорость синхронизации PlusX до 14,5 кадров в секунду.

Характеристики: