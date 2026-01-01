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PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE устройство радиоуправления
PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE устройство радиоуправления
PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE устройство радиоуправления

PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE устройство радиоуправления

PocketWizard
Артикул: PSL-101

PocketWizard PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE – устройство радиоуправления cовместимое со всеми ранее выпускавшимися радиосинхронизаторами PocketWizard (Plus, Plus II, MultiMAX, MiniTT1/FlexTT5 и др.) той же радиочастотной версии.

Описание

Каждое устройство Plus III является Transceiver'ом, то есть может работать как в качестве передатчика, так и в качестве приемника. Аналогично радиосинхронизатору MultiMAX, Plus III работает на 32 каналах с цифровым кодированием сигнала, что позволяет избежать нежелательных срабатываний оборудования от передатчиков других фотографов или радиопомех.

Plus III, установленный на удаленной камере, запускает ее при получении управляющего сигнала и, автоматически переключившись в режим передатчика, подает сигнал для запуска вспышек синхронно со срабатыванием затвора.

Благодаря новому дизайну с боковым размещением панели управления, установленный на камере Plus III блокирует обзор меньше, чем Plus II или MultiMAX. Антенна Plus III размещена внутри корпуса, что снижает риск ее случайного повреждения.

Радиосинхронизатор Plus III снабжен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, отображающим значения всех настроек.

Прибор Plus III дает возможность двухступенчатой (полунажатие - нажатие, аналогично действию кнопки спуска затвора камеры) активации дистанционно запускаемой камеры.

В идеальных условиях Plus III передают сигнал на расстояние до 500 метров. В сложных ситуациях можно задействовать режим "Long Range Mode", удвоив эффективный радиус действия. Также в радиосинхронизаторах Plus III реализован режим "Repeater Mode", позволяющий передавать сигнал на неограниченное расстояние по цепочке приборов.

Максимально возможная скорость синхронизации Plus III до 14,5 кадров в секунду.

Характеристики:

  • используемые радиочастоты, – 433,62 мгц (каналы 1-16), 434,22 мгц (каналы 17-32)
  • каналы – 32
  • селективное управление – 4 ведомых группы (a-b-c-d) совместимы с четырьмя подканалами радиосинхронизатора multimax
  • антенна – внутренняя
  • дисплей – жидкокристаллический с подсветкой, диагональ 1" (2,5 см)
  • радиус действия, м – до 500 (фактический радиус действия зависит от модели используемой вспышки, ориентации антенны, помех в эфире и других факторов)
  • выдержки синхронизации – до 1/250 (шторный затвор), до 1/500 (центральный затвор)
  • максимальное число кадров в секунду (fps) – 14,5
  • длительность замыкания контактов, с – 0,062 в обычном режиме, 0,002 в режиме high speed receive (hsr)
  • индикация состояния – светодиодный индикатор (зеленый/желтый/красный)
  • электропитание, В – 3 две батареи типа АА (IEC:LR6), рекомендуется использовать щелочные (alkaline) батареи
  • срок службы батарей, ч – до 50
  • внешнее электропитание – через USB-порт
  • напряжение на синхроконтактах, В – 3 (безопасно для всех типов камер)
  • USB – USB 2.0, разъем типа MINI-B
  • корпус –ударопрочный пластик
  • вес, г – 120 с батареями
  • размеры, см – высота 10,7х5,4х3,4
  • вход/выход – гнездо 3,5 мм (1/8") стерео, башмак

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