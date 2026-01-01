PocketWizard Plus III PW-PLUS3-CE устройство радиоуправления

Описание

Каждое устройство Plus III является Transceiver'ом, то есть может работать как в качестве передатчика, так и в качестве приемника. Аналогично радиосинхронизатору MultiMAX, Plus III работает на 32 каналах с цифровым кодированием сигнала, что позволяет избежать нежелательных срабатываний оборудования от передатчиков других фотографов или радиопомех.

Plus III, установленный на удаленной камере, запускает ее при получении управляющего сигнала и, автоматически переключившись в режим передатчика, подает сигнал для запуска вспышек синхронно со срабатыванием затвора.

Благодаря новому дизайну с боковым размещением панели управления, установленный на камере Plus III блокирует обзор меньше, чем Plus II или MultiMAX. Антенна Plus III размещена внутри корпуса, что снижает риск ее случайного повреждения.

Радиосинхронизатор Plus III снабжен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, отображающим значения всех настроек.

Прибор Plus III дает возможность двухступенчатой (полунажатие - нажатие, аналогично действию кнопки спуска затвора камеры) активации дистанционно запускаемой камеры.

В идеальных условиях Plus III передают сигнал на расстояние до 500 метров. В сложных ситуациях можно задействовать режим "Long Range Mode", удвоив эффективный радиус действия. Также в радиосинхронизаторах Plus III реализован режим "Repeater Mode", позволяющий передавать сигнал на неограниченное расстояние по цепочке приборов.

Максимально возможная скорость синхронизации Plus III до 14,5 кадров в секунду.

Характеристики: