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PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор
PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор
PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор
PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор
PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор

PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор

PocketWizard
Артикул: DAN-1498

Трансивер (передатчик и приемник) PocketWizard Plus IV.

Описание

В качестве передающего устройства обеспечивает TTL-синхронизацию практически со всеми камерами и вспышками Canon, Nikon и Panasonic.

В качестве приемника запускает практически любую вспышку с выставленным вручную уровнем импульса.

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