PocketWizard Plus IV PW-PLUS4-CE радиосинхронизатор

В качестве передающего устройства обеспечивает TTL-синхронизацию практически со всеми камерами и вспышками Canon, Nikon и Panasonic.
В качестве приемника запускает практически любую вспышку с выставленным вручную уровнем импульса.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Трансивер (передатчик и приемник) PocketWizard Plus IV.
В качестве передающего устройства обеспечивает TTL-синхронизацию практически со всеми камерами и вспышками Canon, Nikon и Panasonic.
В качестве приемника запускает практически любую вспышку с выставленным вручную уровнем импульса.
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