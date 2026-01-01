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PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления
PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления

PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления

PocketWizard
Артикул: PSL-100

PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE – устройство радиоуправления с функциями Trigger Time Control, True Trigger Confirmation и Selective Quad Triggering. Имеет обратную связь подтверждения реального срабатывания устройства, удаленного на расстояние 500 м. и более.

Описание

Ключевая возможность MultiMAX – беспроводная технология приёмо-передачи, обеспечивает возможность посылать и принимать цифровые сигналы нажатием одной клавиши. При этом отпадает необходимость в передатчике и приёмнике, как отдельных устройствах. Легко читаемая ЖКИ-панель с фоновой подсветкой отражает на какой режим настроен «Мультимакс» при всех условиях освещения.

В режиме избирательного управления приборами нажатием клавиш соответствующих зон очень просто задавать вспышки и камеры, которые должны отработать в данный момент. «Мультимакс» автоматически подтверждает радиоуправление по каждой зоне одновременно с немедленной видео и аудио обратной связью на передатчик.

Используя дополнительный кабель конфирмации вспышки, передатчик получает видео и аудио сигнал, подтверждающий, что вспышка реально сработала, давая фотографу дополнительную уверенность прямо на его рабочей позиции, что всё работает как надо.

Используя запатентованный LPA микропроцессор и программное обеспечения, «Мультимакс» оснащён программами контроля времени.

Характеристики:

  • прием/передача сигнала – да/да
  • радиус действия, м – 500
  • используемые радиочастоты – 433,62 мгц (каналы 1-16) 434,22 мгц (каналы 17-32)
  • кодирование радиосигналов – 16/24-битное
  • каналы – 32
  • антенна – обрезиненная
  • длина антены, см – 6,1
  • выдержки синхронизации – до 1/250 (шторный затвор), до 1/500 (центральный затвор), до 1/1000 (высокоскоростной режим)
  • электропитание – 3 В, две батареи типа АА (IEC:LR6), рекомендуется использовать щелочные (alkaline) батареи
  • корпус – ударостойкий пластик
  • вес, г – 153 (со щелочными батареями)
  • размеры, см – 10,2х5,5х3,7 (без антенны)
  • разъемы – 2 разъема 1/8" (3,5 мм), моно, горячий башмак, usb-разъем, специальный разъем "acc"
  • задержка срабатывания, с – от 0,0001 до 9,9999
  • интервал между срабатываниями (режим интервального таймера), с – от 1 до 359999 секунд (99:59:59) (режим интервального таймера), от 0,01 до 999,9 секунды (режим многократных срабатываний)
  • синхронизация по задней шторке – выдержки 1, 1/2,1/4, 1/8, 1/15, 1/30 и 1/60 (для других значений выдержки можно настроить синхронизацию по задней шторке вручную)

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