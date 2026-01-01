PocketWizard MultiMax PW-MULTIMAX-CE устройство радиоуправления

Описание

Ключевая возможность MultiMAX – беспроводная технология приёмо-передачи, обеспечивает возможность посылать и принимать цифровые сигналы нажатием одной клавиши. При этом отпадает необходимость в передатчике и приёмнике, как отдельных устройствах. Легко читаемая ЖКИ-панель с фоновой подсветкой отражает на какой режим настроен «Мультимакс» при всех условиях освещения.

В режиме избирательного управления приборами нажатием клавиш соответствующих зон очень просто задавать вспышки и камеры, которые должны отработать в данный момент. «Мультимакс» автоматически подтверждает радиоуправление по каждой зоне одновременно с немедленной видео и аудио обратной связью на передатчик.

Используя дополнительный кабель конфирмации вспышки, передатчик получает видео и аудио сигнал, подтверждающий, что вспышка реально сработала, давая фотографу дополнительную уверенность прямо на его рабочей позиции, что всё работает как надо.

Используя запатентованный LPA микропроцессор и программное обеспечения, «Мультимакс» оснащён программами контроля времени.

Характеристики: