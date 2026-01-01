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PocketWizard MultiMAX II PW-MULTIMAX2-CE радиосинхронизатор
PocketWizard MultiMAX II PW-MULTIMAX2-CE радиосинхронизатор

PocketWizard MultiMAX II PW-MULTIMAX2-CE радиосинхронизатор

PocketWizard
Артикул: DAN-1497

Трансивер (передатчик и приемник) PocketWizard MultiMAX II.

Описание

Передовая беспроводная система радиосинхронизации.

Радиус действия до 500 метров. До 1000 метров в режиме Long Range.

32 канала передачи с цифровым кодированием.

Селективная функция управления – запуск отдельно или вместе до 4 вспышек или групп вспышек, или фотокамер.

Управление мощностью вспышек, подключенных к FlexTT5 или совместимых студийных вспышек. Задержка срабатывания с точностью до 1/10000 секунды. Используется также, для синхронизации по задней шторке.

Запуск нескольких камер с точностью до 1/10000 секунды.

Ретрансляция сигнала. MultiMAX II, установленный на удаленной камере, запускает ее и передается сигнал на вспышки.

Многократное срабатывание. Камера или вспышка отрабатывает заданное количество срабатываний с заданным интервалом.

Быстродействие до 12 кадров в секунду.

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