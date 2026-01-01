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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel OPAS – радиосинхронизатор для фотовспышек Nikon. Поддерживает 3 группы и 4 канала. Автоматически переключается между передатчиком и приемником. Максимальная дистанция до, м – 400. Имеет удобные большие кнопки выбора группы и канала, тест вспышки и спуск. Питание осуществляется от 2 батареек стандарта АА.
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