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Pixel King RX дополнительный TTL ресивер (приемник) для Nikon
Pixel King RX дополнительный TTL ресивер (приемник) для Nikon
Pixel King RX дополнительный TTL ресивер (приемник) для Nikon

Pixel King RX дополнительный TTL ресивер (приемник) для Nikon

Pixel
Артикул: FTR-1020

Дополнительный TTL ресивер (приемник) Pixel King RX для Nikon.

Может работать как с накамерными, так и со студийными вспышками. Имеет 7 радиоканалов, работает на частоте 2,4 ГГц, радиус дкействия 100 м, режимы вспышек - i-TTL, TTL, ручной.

Описание

Приемник синхронизатора имеет габариты 88х55х36 мм и вес 110 г (с двумя батареями АА). На корпусе приемника расположены следующие интерфейсы подключения: miniUSB-порт - для обновления прошивки, а также получения питания 5В, PC-выход - для подключения к вспышке, которая расположена не на горячем башмаке приемника, горячий башмак - для установки накамерной вспышки на приемник.
Приемник оснащен ремешком, который можно одеть на кисть. Снизу приемник имеет резьбу 1/4" для крепления на штатив. Также есть возможность крепления в стандартный разъем горячий башмак с прижимным кольцом.

Выбор рабочих каналов и групп вспышек на приемнике осуществляется с помощью кнопок со световыми индикаторами.


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