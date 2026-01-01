Pixel King RX дополнительный TTL ресивер (приемник) для Canon

Описание

Приемник синхронизатора имеет габариты 88х55х36 мм и вес 110 г (с двумя батареями АА). На корпусе приемника расположены следующие интерфейсы подключения: miniUSB-порт - для обновления прошивки, а также получения питания 5В, PC-выход - для подключения к вспышке, которая расположена не на горячем башмаке приемника, горячий башмак - для установки накамерной вспышки на приемник.

Приемник оснащен ремешком, который можно одеть на кисть. Снизу приемник имеет резьбу 1/4" для крепления на штатив. Также есть возможность крепления в стандартный разъем горячий башмак с прижимным кольцом.

Выбор рабочих каналов и групп вспышек на приемнике осуществляется с помощью кнопок со световыми индикаторами.