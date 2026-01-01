Pixel King PRO Canon дополнительный передатчик для Canon

Радиосинхронизатор Pixel King PRO может одновременно управлять одной, двумя или тремя группами вспышек в режиме TTL или ручном, при этом отдельно для каждой группы можно настроить мощность, компенсацию экспозиции и зум. Через горячий башмак поддерживается управление вспышками с помощью меню фотокамеры. Выбор рабочих каналов и распределение вспышек по группам осуществляется кнопками, на каждой из которых имеется световой индикатор.
ЖК-дисплей позволяет визуально контролировать все текущие настройки и быстро перенастраивать передатчик.
Для обновления прошивки или подключения питания предусмотрен порт mini-USB.
Pixel King PRO в режиме TTL полностью совместим с приемниками предыдущего поколения Pixel King.
Функции:
- Синхронизация работы накамерных вспышек Canon, поддерживающих E-TTL, или студийных вспышек.
- Раздельное управление мощностью от 1 до 3 групп вспышек (возможно 7 комбинаций) в TTL или в ручном режиме.
- Управление зумом вспышек.
- 16 радиоканалов для двухсторонней связи на частоте 2,4 ГГц.
- Режимы работы вспышек TTL, E-TTL II, M.
- Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 секунды по первой или второй шторке.