Pixel King PRO Canon дополнительный передатчик для Canon

Описание

Радиосинхронизатор Pixel King PRO может одновременно управлять одной, двумя или тремя группами вспышек в режиме TTL или ручном, при этом отдельно для каждой группы можно настроить мощность, компенсацию экспозиции и зум. Через горячий башмак поддерживается управление вспышками с помощью меню фотокамеры. Выбор рабочих каналов и распределение вспышек по группам осуществляется кнопками, на каждой из которых имеется световой индикатор.

ЖК-дисплей позволяет визуально контролировать все текущие настройки и быстро перенастраивать передатчик.

Для обновления прошивки или подключения питания предусмотрен порт mini-USB.

Pixel King PRO в режиме TTL полностью совместим с приемниками предыдущего поколения Pixel King.

Функции: