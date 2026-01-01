images
Pixel King PRO Canon дополнительный передатчик для Canon

Pixel King PRO Canon дополнительный передатчик для Canon

Pixel
Артикул: NVF-7999

Pixel King PRO Canon – дополнительный передатчик для Canon, предназначен для дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах E-TTL, E-TTL II, а также запуска студийных моноблоков. Максимальный радиус действия - 300 метров.

Описание

Радиосинхронизатор Pixel King PRO может одновременно управлять одной, двумя или тремя группами вспышек в режиме TTL или ручном, при этом отдельно для каждой группы можно настроить мощность, компенсацию экспозиции и зум. Через горячий башмак поддерживается управление вспышками с помощью меню фотокамеры. Выбор рабочих каналов и распределение вспышек по группам осуществляется кнопками, на каждой из которых имеется световой индикатор.

ЖК-дисплей позволяет визуально контролировать все текущие настройки и быстро перенастраивать передатчик.

Для обновления прошивки или подключения питания предусмотрен порт mini-USB.

Pixel King PRO в режиме TTL полностью совместим с приемниками предыдущего поколения Pixel King.

Функции:

  • Синхронизация работы накамерных вспышек Canon, поддерживающих E-TTL, или студийных вспышек.
  • Раздельное управление мощностью от 1 до 3 групп вспышек (возможно 7 комбинаций) в TTL или в ручном режиме.
  • Управление зумом вспышек.
  • 16 радиоканалов для двухсторонней связи на частоте 2,4 ГГц.
  • Режимы работы вспышек TTL, E-TTL II, M.
  • Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 секунды по первой или второй шторке.

Комплектация

  • Передатчик - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Арт. NVF-9079
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

590 ₽
В корзину

Видео

Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.